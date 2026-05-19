Терренкуры Курортного парка в Железноводске закрыли из-за ветра. Фото: соцсети Евгения Бакулина

В Железноводске временно закрыли терренкуры Курортного парка из-за сильного и шквалистого ветра. Ограничения ввели для безопасности жителей и отдыхающих на фоне ухудшения погоды.

О временном закрытии прогулочных маршрутов сообщил мэр города Евгений Бакулин. По его словам, ближайшие сутки жителям и гостям курорта лучше отказаться от прогулок по парку и соблюдать осторожность на улице.

«Прошу воздержаться от прогулок ближайшие сутки. Будьте внимательны и осторожны», – написал мэр в соцсетях.

Также власти рекомендовали по возможности не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами, которые могут быть опасны при сильных порывах ветра. Когда терренкуры снова откроют для посетителей, станет известно после стабилизации погодных условий.

Непогода в Ставропольском крае сохраняется уже несколько дней. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей, гроз, града и ветра до 20-25 метров в секунду.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru