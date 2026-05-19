Еще один случай клещевого боррелиоза выявили на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае зарегистрировали еще один случай клещевого боррелиоза. Сейчас в регионе продолжается сезон активности иксодовых клещей, которые являются переносчиками опасных инфекций, включая Крымскую геморрагическую лихорадку, боррелиоз и эрлихиоз.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю после укусов клещей в медучреждения обратились 358 человек. Всего с начала года помощь врачей понадобилась уже 1097 жителям края.

На сегодняшний день в регионе официально подтверждены два случая клещевого боррелиоза и два случая Крымской геморрагической лихорадки.

В крае продолжаются профилактические мероприятия. Специалисты уже обработали от клещей природные территории общей площадью более 1526 гектаров. Кроме того, ветеринарные службы провели обработку свыше 130 тысяч голов крупного рогатого скота и более 128 тысяч голов мелкого рогатого скота.

Специалисты напоминают, что при посещении полей, лесов и пастбищ необходимо соблюдать меры предосторожности. Жителям советуют носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать тело, чтобы вовремя заметить клеща. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обращаться в медицинские организации.

После укуса за человеком устанавливают медицинское наблюдение на протяжении двух недель. При ухудшении самочувствия, повышении температуры или появлении слабости врачи рекомендуют сразу обращаться за помощью.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru