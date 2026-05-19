Экс-зампреда Ставропольского краевого суда отправили под арест Фото: Ольга ЮШКОВА.

Бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда арестовали по делу о взятках. Решение об избрании меры пресечения приняла специальная судебная коллегия Верховного суда России. Экс-судью отправили под стражу на два месяца.

Бывшего заместителя главы краевого суда обвиняют в приготовлении и получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела.

Следствие считает, что фигурант согласился за четыре млн рублей помочь изменить меру пресечения двум обвиняемым. Речь шла о переводе их из СИЗО под домашний арест. Однако, как утверждают правоохранители, довести задуманное до конца не удалось.

Кроме того, в материалах дела говорится еще об одном эпизоде. По версии следствия, бывший судья получил 500 тысяч рублей за влияние на рассмотрение гражданского спора. Он использовал свой авторитет, чтобы повлиять на коллегию по гражданским делам краевого суда, после чего иск заинтересованного лица был удовлетворен.

В Верховном суде добавили, что признаков преследования экс-судьи из-за его профессиональной позиции при осуществлении правосудия не установлено.

«Специальная судебная коллегия удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

