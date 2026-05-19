Власти Невинномысска опровергли слухи о подъеме уровня воды в реке Кубань

В Невинномысске власти опровергли сообщения о якобы критическом подъеме уровня воды в реке Кубань. В последние дни в соцсетях и мессенджерах начали распространяться публикации о возможной угрозе подтопления, но, как заявили в администрации города, поводов для паники сейчас нет.

Ситуацию прокомментировал мэр Невинномысска Михаил Миненков. По его словам, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, а паводковая обстановка остается стабильной.

«Официальные данные и мониторинговые службы подтверждают: ситуация полностью под контролем, угрозы для города и жителей нет», – сообщил мэр.

По данным администрации, на 18 мая расход воды на головном сооружении Невинномысского канала составляет 222 кубометра в секунду, а на плотине Усть-Джегута – 46 кубометров в секунду. Эти показатели соответствуют среднесезонным нормам и не превышают безопасных значений.

Мониторинг уровня воды ведется круглосуточно. В случае изменения обстановки жителей пообещали оперативно проинформировать через официальные источники и городские СМИ. Местных жителей просят доверять только официальным источникам информации.

