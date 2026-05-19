На Ставрополье наблюдаются почти 20 тысяч женщин с раком груди

В Ставропольском крае на диспансерном учете с раком молочной железы находятся почти 20,5 тысячи женщин. Такие данные по итогам 2025 года привел территориальный фонд ОМС. При этом заболевание все чаще выявляют у женщин трудоспособного возраста.

Больше всего пациенток – среди жительниц старше 55 лет. В этой возрастной группе зарегистрировано почти 14,5 тысячи случаев. Еще около пяти тысяч женщин с таким диагнозом – в возрасте от 40 до 55 лет. Есть заболевшие и среди молодых ставропольчанок младше 30 лет – почти 70 человек.

На лечение и реабилитацию пациенток с раком молочной железы в прошлом году из бюджета краевого ТФОМС направили около 1,3 млрд рублей. Только с начала 2026 года фонд уже оплатил 3357 случаев лечения на сумму более 235 млн рублей.

«Только в прошлом году было впервые выявлено более 600 случаев злокачественных новообразований, в том числе 129 – злокачественные новообразования молочной железы», – рассказали в территориальном фонде ОМС Ставропольского края.

Специалисты напоминают, что рак груди остается одним из самых опасных онкологических заболеваний, однако при раннем выявлении шансы на успешное лечение значительно выше. Именно поэтому важно не игнорировать диспансеризацию и профилактические осмотры.

Особое внимание врачи обращают на маммографию, которая входит в обязательную диспансеризацию для женщин старше 40 лет. Исследование помогает обнаружить новообразования еще на ранней стадии, когда болезнь может никак себя не проявлять.

