В 22 городах России откроют бесплатные центры для занятий бегом

О запуске инициативы сообщил председатель ВФЛА Петр Фрадков на пресс-конференции 18 мая.

Первые объекты построят в 22 городах, включая Ставрополь. В федерации объяснили, что площадки будут строиться в местах, где уже активно развивается любительский бег, но ощущается нехватка современной спортивной инфраструктуры.

Центры будут работать круглый год. В них разместят раздевалки, душевые, тренировочные и лекционные залы, зоны восстановления и отдыха. Рядом, на прилегающей территории, оборудуют беговые дорожки со специальным покрытием и площадки для воркаута.

Как отметил Петр Фрадков, проект направлен на развитие массовой легкой атлетики и популяризацию бега среди россиян разных возрастов. По данным ВФЛА, сегодня легкой атлетикой занимаются более 2 млн человек, однако многим не хватает комфортных пространств для тренировок.

Строительство части объектов уже началось. Первые центры планируют открыть осенью этого года. В среднем на реализацию одного комплекса потребуется около четырех-пяти месяцев.

Проект реализуется при поддержке АНО «Евразия» и входит в стратегию развития легкой атлетики до 2036 года. В ВФЛА рассчитывают, что новые площадки станут центрами притяжения для любителей спорта, где будут проходить тренировки, любительские старты и городские спортивные мероприятия.

К проекту также присоединится бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, который станет наставником серии массовых пробежек «Бег со смыслом». «Я поддерживаю проект, потому что мне близка философия — сделать бег частью повседневной жизни для как можно большего количества людей», — подчеркнул спортсмен.