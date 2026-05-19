Ставропольцы стали брать на 47% больше потребительских кредитов

Если раньше в среднем за месяц выдавали около 18 тыс. кредитов, то сейчас – примерно 26 тыс.

По данным Сбера, Ставропольский край стал одним из регионов-лидеров по росту объемов выдачи потребкредитов. В первом квартале 2026 года жители Ставропольского края стали чаще брать потребительские кредиты в Сбербанке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 40%.

За три месяца 2026 года жители Ставропольского края заключили со Сбером свыше 78 тысяч кредитных договоров. Это на 47% больше, чем год назад, когда было оформлено более 53 тысяч договоров. Если раньше в среднем за месяц выдавали около 18 тыс. кредитов, то сейчас – примерно 26 тыс.

Изменился и сезон обращений, если в 2025 году пик приходился на январь, то в 2026 году больше всего договоров оформили в марте. Кроме того, если раньше средний размер кредита от месяца к месяцу почти не менялся, то в первом квартале этого года он ежемесячно увеличивался.

Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов отметил, что объем выданных потребительских кредитов в крае составил более 8 млрд рублей, а за тот же период прошлого года 3,3 млрд рублей. Средний чек вырос на 62%: если в начале 2025 года он составлял около 63 тысяч рублей, то теперь – примерно 103 тысячи рублей. В первую очередь, это обусловлено снижением ключевой ставки, что сделало кредиты более доступными.