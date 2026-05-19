Каждый второй россиянин хочет завести личного ИИ-агента

Почти половина россиян готова завести персонального ИИ-агента — цифрового помощника на основе искусственного интеллекта, который знает распорядок жизни, анализирует данные и помогает принимать решения. Таковы результаты опроса ВТБ, проведенного банком в преддверии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Почти половина респондентов в том или ином виде хотели бы иметь личного ИИ-помощника. 29% россиян сомневаются в этом вопросе, а каждый четвертый относятся к идее отрицательно. Большинство респондентов (87%) уже слышали о подобных технологиях, а две трети опрошенных считают идею персонального ИИ-агента понятной.

Цифровой помощник воспринимается как инструмент продуктивности, а не развлечения. Участники опроса в первую очередь хотели бы использовать личных ИИ-агентов для помощи с рабочими задачами, обучения и развития навыков, планирования дня, автоматизации бытовых задач, например, покупок, контроля привычек и рекомендаций по здоровью.

Для создания личных ИИ-агентов требуется сообщать им большой объем информации о личной жизни и рабочей сфере. В основном россияне готовы предоставить ИИ-агенту доступ к истории поиска и активности в интернете, геолокации, медицинским данным, биографии, финансовой информации, личным фото и видеоархивам, личной переписке. 27% россиян не готовы делиться какой-либо информацией о себе.

72% участников опроса опасаются утечки данных в связи с использованием ИИ – агентов. Еще 54% - ошибок ИИ, 41% своим страхом назвали потерю контроля над решениями, 31% выбрали зависимость от технологий.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик считает, что личные цифровые помощники в ближайшие годы могут стать такой же нормой, какой в свое время стали смартфоны. Пользователи, которые освоят технологию сейчас, в будущем получат принципиальное преимущество.

Опрос ВТБ был проведен в апреле 2026 года. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18-65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тыс. человек.