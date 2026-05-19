Дачники Ставрополя могут получить субсидии на инфраструктуру до 20 мая Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе завершается прием заявок на субсидии для садовых и дачных товариществ. Деньги из городского бюджета можно потратить на строительство, ремонт или реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения, дорог, а также газовых и электрических сетей. Заявки принимаются до 20 мая через систему «Электронный бюджет».

Мера поддержки покрывает до 50% от общей стоимости проекта. Отбор проводит комитет городского хозяйства администрации. Его специалисты находятся по адресу: улица Дзержинского, 116 В/1. За справками можно обращаться по телефону 35-26-44.

«Городская программа позволяет реализовать важные для жителей ДНТ и СНТ проекты и улучшить качество жизни ставропольцев», – напомнили в городской администрации.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru