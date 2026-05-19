В Кисловодске предприятие задолжало работникам 20 млн рублей

В Кисловодске следователи возбудили уголовное дело после крупной задержки зарплат в одной из строительных компаний. Предприятие задолжало 104 сотрудникам больше 20 млн рублей.

Проверку соблюдения трудового законодательства провела прокуратура Кисловодска. Выяснилось, что проблемы с выплатами начались еще летом 2025 года и продолжались до февраля 2026-го. Все это время сотрудники компании, которая занимается строительством водных сооружений, не получали заработанные деньги вовремя.

Общая сумма задолженности превысила 20,4 млн рублей. После прокурорской проверки материалы направили в следственные органы, где приняли решение о возбуждении уголовного дела.

«В отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Одной из главных задач называют восстановление прав работников, которые месяцами оставались без зарплаты.

После вмешательства надзорного ведомства часть долга уже удалось погасить. Сотрудникам выплатили около четырех млн рублей. Полностью проблема пока не решена.

«Следователем СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы и полное восстановление конституционного права граждан на вознаграждение за труд», – добавили в СУ СКР по СК.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru