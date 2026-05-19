Банк «Центр-инвест» поделился опытом развития целевых капиталов в сфере науки и образования

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», директор по инновациям Юрий Богданов принял участие в стратегической сессии «Развитие целевых капиталов в науке и высшем образовании: Горизонт 2036» и поделился опытом развития целевых капиталов на юге страны.

Мероприятие организовано Департаментом экономической политики Министерства науки и высшего образования РФ и прошло на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Целью стратегической сессии стала выработка предложений по внедрению механизмов и инструментов, направленных на устойчивое долгосрочное развитие эндаументов в образовательных и научных организациях до 2036 года. Такие целевые фонды чаще всего используются для финансирования стипендий, исследовательских грантов и комплексного развития инфраструктуры.

В рамках мероприятия участники обсудили такие ключевые вопросы, как интеграция целевых капиталов в стратегии регионального развития, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие управленческих компетенций, а также повышение инвестиционной устойчивости фондов.

- Банк «Центр-инвест» один из лидеров на рынке доверительного управления целевыми капиталами на юге России. Банк входит в ТОП-10 рейтинга Национальной ассоциации эндаументов по объему активов и количеству целевых капиталов в управлении. Современные инструменты финансовой системы, такие как цифровой рубль, позволят повысить прозрачность для жертвователей фондов и целевую направленность деятельности фондов для профильных регуляторов и самих университетов, - прокомментировал в своем выступлении Юрий Богданов.

Участие в стратегической сессии позволило банку не только представить свой успешный опыт, но и внести вклад в формирование стратегии развития эндаументов на ближайшие 12 лет. На мероприятии банк «Центр-инвест» и Южный федеральный университет подписали соглашение о развитии фонда целевого капитала ЮФУ и о выделении финансовой поддержки в размере 3 млн рублей в текущем году.

Первый в России фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО» создали акционеры и клиенты банка «Центр-инвест» в 2007 году. Сегодня это крупнейший эндаумент фонд на юге страны, реальный и эффективный финансовый инструмент для целевой поддержки образования и науки на юге России. Всего с 2007 года доходы от управления позволили выплатить более 212 млн рублей в виде грантов и стипендий.

