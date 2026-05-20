Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут в Ставрополе 21 мая. Фото: минкультуры Ставрополья

В Ставрополе 21 мая в библиотеке имени Лермонтова состоятся Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Это мероприятие станет юбилейным.

«Многолетняя история Кирилло-Мефодиевских чтений свидетельствует о глубокой потребности людей в осмыслении своего прошлого, поиске корней и укреплении духовных основ. Зародившись как скромное научное мероприятие, чтения трансформировались в значимый проект», – сказала министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.

Тема этого года – «От азбуки к единству: путь к сохранению общероссийской духовной традиции». Участие примут ученые-историки, специалисты в области культурологии, филологи, педагоги, студенты, представители научной общественности и священнослужители. Организаторы представят книжно-иллюстративная выставку. Начало мероприятия запланировано на 15:00.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru