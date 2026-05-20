В Кировском округе Ставрополья завершается сев яровых культур.

В Кировском округе Ставропольского края завершается сев яровых культур. Аграрии и фермерские хозяйства засеяли более 35 тысяч гектаров. Эти показатели составляют около 92% от общей площади весеннего сева. В структуре посадок 12,1 тысячи гектаров гороха, 1,9 тысячи гектаров ярового ячменя, 4,6 тысячи гектаров кукурузы на зерно и не менее шести тысяч гектаров подсолнечника.

«Сельхозпроизводители оперативно используют благоприятные погодные окна для проведения защитных мероприятий: в том числе внесения гербицидов с учетом фаз физиологического развития растений. Аграрии округа нацелены сделать все возможное для получения оптимального урожая», – рассказал глава Кировского округа Николай Новопашин.

Весенние работы для аграриев продолжаются. Также прошла обработка посевов озимых культур. Как добавили в администрации Кировского округа, осадки, выпавшие в начале мая и накопленные с начала года, благоприятно сказались на состоянии озимых.

danil.yurkov@phkp.ru