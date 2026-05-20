В селе Кочубеевском на Ставрополье завершили капремонт крыш двух МКД

В селе Кочубеевском на Ставрополье завершили капитальный ремонт крыш двух многоквартирных домов. Общая стоимость работ составила 5,9 млн рублей. Здания 1968 года постройки располагаются на улицах Братской, 100 и Титова, 2. За время эксплуатации – более полувека – крыши успели обветшать.

Специалисты демонтировали старое кровельное покрытие, заменили поврежденные элементы стропильной системы и обрешетки. После этого они выполнили обработку деревянных конструкций защитными составами и установили новую парогидроизоляцию.

«Новая кровля выполнена из металлопрофиля – материала, лучше приспособленного к климату Ставрополья. Также смонтированы вентиляционные каналы, водосточная система и ограждение», – поделились в фонде капремонта СК.

