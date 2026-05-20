В Невинномысске сообщили о второй волне атаки беспилотников Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 20 мая в Невинномысске вновь объявили об атаке беспилотников на промзону. Над городом продолжился противовоздушный бой, а жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

О новой волне атаки около семи утра сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков. По его словам, в городе продолжали работать системы ПВО.

«Пока всех прошу быть в укрытии, дома, не подходить к окнам… Враг на 7:00 утра атакует, идет противовоздушный бой! В школу не идем!» – написал мэр.

Позже ситуацию прокомментировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он подтвердил, что целью беспилотников вновь стала промышленная зона Невинномысска.

«Противник предпринимает новые попытки налетов на промзону Невинномысска. Наше ПВО работает», – сообщил губернатор.

Напомним, беспилотную опасность на территории Ставропольского края объявили еще вечером 19 мая. В течение ночи беспилотники несколько раз пытались атаковать промышленную зону города. Жителей просили не выходить на улицу, не публиковать кадры работы ПВО и не приближаться к возможным обломкам.

На фоне продолжающейся угрозы в Невинномысске отменили занятия в школах. По официальной информации, погибших и разрушений нет.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru