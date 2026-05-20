Настасья Самбурская отсудила три млн рублей у блогера из Кузбасса Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны детали судебного разбирательства между звездой сериала «Универ» и известным блогером. В суд на уроженца Кемерова подала Анастасия Терехова, которую зрители знают как Настасью Самбурскую. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

Ответчиком выступил Алексей Псковитин – один из участников скандально известного дуэта Nemagia. Решение по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации вынесли 19 мая.

Накануне объединенный пресс-центр кузбасских судов сообщил, что звезда «Универа» подала в суд на блогера из-за видео. По данным инстанции, в ролике содержалась информация, которая не соответствует действительности и порочит честь и достоинство актрисы. Суд встал на сторону истицы и взыскал с ответчика компенсацию в размере трех млн рублей.

О каком именно видео идет речь, официально не раскрывается. Коллектив Nemagia распался еще в 2019 году, а в 2023 году YouTube заблокировал все каналы проекта. Сейчас Алексей Псковитин ведет личные страницы в соцсетях и проводит стримы. Судя по его странице во «ВКонтакте», сейчас он живет в Калининграде.

В 2017 году блогеры из Кузбасса стали известны после громкого скандала с Олегом Тиньковым*.

* признан Минюстом РФ иноагентом.

