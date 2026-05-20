Опасные объекты на взорвавшейся в Пятигорске АЗС не были зарегистрированы. Фото: соцсети Дмитрия Ворошилова

После взрыва и пожара на автогазозаправочной станции в Пятигорске специалисты Ростехнадзора начали проверку. Предварительно выяснилось, что опасные объекты, где использовались передвижные емкости для хранения и перевозки сжиженного газа, не были зарегистрированы в государственном реестре.

Речь идет о ЧП, которое произошло 16 мая на улице Ермолова. Во время разгрузки газа на территории заправки произошла утечка, после чего начался пожар и прогремел взрыв. Огонь быстро охватил территорию станции, а площадь возгорания, по данным МЧС, достигла примерно тысячи квадратных метров.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако позже их число увеличилось до шести. Людей с ожогами и различными травмами доставили в больницы. Самые тяжелые повреждения получил 56-летний водитель-экспедитор, который участвовал в разгрузке газа. Спасти мужчину врачи не смогли – спустя время он скончался в больнице.

После случившегося Кавказское управление Ростехнадзора начало проверку. В ведомстве сообщили, что предварительно установлены нарушения, связанные с эксплуатацией опасных объектов.

«Согласно сведениям из ЦП АИС Ростехнадзора опасные производственные объекты, на которых использовались передвижные сосуды для хранения и транспортировки СУГ, не были зарегистрированы в государственном реестре», – сообщили в ведомстве.

Также в прокуратуру Ставропольского края направили ходатайство о проведении дополнительной проверки с привлечением специалистов управления. Ранее по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru