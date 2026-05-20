Дороги на улице 50 лет ВЛКСМ затопило кипятком в Ставрополе. Фото: читательница «КП-Северный Кавказ»

Дороги на улице 50 лет ВЛКСМ затопило кипятком в Ставрополе утром 20 мая. Горячая вода растеклась прямо по проезжей части в районе 524 квартала. О случившемся рассказала читательница «КП-Северный Кавказ».

По словам женщины, авария произошла примерно около 11 часов утра. В этот момент она проходила рядом с местом коммунального ЧП. Как рассказала ставропольчанка, вода на асфальте оказалась кипяточной.

«По дороге идти невозможно – вода кипяток», – поделилась она.

Судя по кадрам с места происшествия, горячая вода стекала по дороге и образовала большое облако пара. Причиной мог стать прорыв трубы горячего водоснабжения, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru