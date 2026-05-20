Уровень воды поднялся в трех реках после сильных ливней на Ставрополье

После сильных ливней на Ставрополье поднялся уровень воды в трех реках. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел заседание правительства в Невинномысске. Главной темой стала ситуация с дождями и паводками.

За последние сутки самые сильные осадки выпали в Невинномысске, Кисловодске, Изобильном и Ставрополе. Уровень воды в реках пока держится ниже критических отметок. Однако специалисты зафиксировали подъем воды в Кубани, Калаусе и Егорлыке. Ситуацию контролируют.

«За последние сутки самые сильные дожди прошли в Невинномысске, Кисловодске, Изобильном и Ставрополе. По прогнозам, в ближайшие дни ливни должны пойти на спад», – сообщил губернатор.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни интенсивность ливней должна пойти на спад. Краевому минприроды поручили оперативно предупреждать глав территорий об изменениях погоды и уровня воды в реках, чтобы те успевали принимать меры и информировать население. Региональному миндору – следить за состоянием дорог и быстро устранять последствия непогоды.

Все службы работают в усиленном режиме. Жителей просят следить за официальными сообщениями и соблюдать осторожность в непогоду.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru