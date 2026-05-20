Вторую смену школ в Ставрополе перевели на дистант из-за атаки БПЛА

Школы в Ставрополе во вторую смену будут работать дистанционно из-за атаки украинских дронов. Режим беспилотной опасности продолжает действовать на протяжении более чем 12 часов. Вражеские БПЛА пытались атаковать промышленную зону Невинномысска, а один сбили в Октябрьском районе краевой столицы.

Как работают школы Ставрополя во время беспилотной опасности

«Экстренные службы работают на месте падения невзорвавшего вражеского дрона в Октябрьском районе. Проводятся необходимые мероприятия для защиты безопасности людей. Вторую смену в школах края переводим сегодня на дистант», – сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

На месте ЧП находится руководство города и представители силовых ведомств. Ситуация, по словам губернатора, под контролем. Он просит не распространять слухи и пользоваться официальными источниками информации.

Как работают учебные заведения и можно ли не идти в школу из-за беспилотной опасности, власти рассказывали и ранее. С правилами можно ознакомиться по ссылке.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru