В Кисловодске произошли перебои с горячим водоснабжением сразу в нескольких районах города. Без горячей воды остались более 90 домов, а также некоторые социальные объекты. Причиной стало отключение электроэнергии на котельной по улице Набережной, 1. Отключение произошло со стороны электросетевой организации.

Где не будет горячей воды в Кисловодске 20 мая

– улица Зеркальная;

– улица Набережная;

– улица Победы;

– улица Чайковского;

– улица Западная;

– улица Главная;

– улица Крепостная;

– улица Куйбышева;

– улица Губина;

– улица Азербайджанская;

– улица Марцинкевича;

– улица Ленинградская;

– улица Марии Расковой;

– улица Окопная;

– улица Умара Алиева;

– улица Пионерская;

– школа-сад №2;

– детские сады №19 и №23;

– школа №19.

По словам мэра Кисловодска Евгения Моисеева, специалисты уже занимаются устранением последствий аварийного отключения.

«На котельной по улице Набережной, 1 произошло отключение электроэнергии со стороны электросетей. Из-за этого возможны перебои с горячей водой по ряду адресов», – сообщил он.

Он также попросил жителей при необходимости обращаться в диспетчерскую службу. Для горожан работают телефоны 5-04-39 и 5-06-06. Когда горячее водоснабжение полностью восстановят, пока не уточняется.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru