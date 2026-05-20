В Кисловодске произошли перебои с горячим водоснабжением сразу в нескольких районах города. Без горячей воды остались более 90 домов, а также некоторые социальные объекты. Причиной стало отключение электроэнергии на котельной по улице Набережной, 1. Отключение произошло со стороны электросетевой организации.
– улица Зеркальная;
– улица Набережная;
– улица Победы;
– улица Чайковского;
– улица Западная;
– улица Главная;
– улица Крепостная;
– улица Куйбышева;
– улица Губина;
– улица Азербайджанская;
– улица Марцинкевича;
– улица Ленинградская;
– улица Марии Расковой;
– улица Окопная;
– улица Умара Алиева;
– улица Пионерская;
– школа-сад №2;
– детские сады №19 и №23;
– школа №19.
По словам мэра Кисловодска Евгения Моисеева, специалисты уже занимаются устранением последствий аварийного отключения.
«На котельной по улице Набережной, 1 произошло отключение электроэнергии со стороны электросетей. Из-за этого возможны перебои с горячей водой по ряду адресов», – сообщил он.
Он также попросил жителей при необходимости обращаться в диспетчерскую службу. Для горожан работают телефоны 5-04-39 и 5-06-06. Когда горячее водоснабжение полностью восстановят, пока не уточняется.
