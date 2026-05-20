Из-за угрозы БПЛА участникам «Школьной весны» на Ставрополье продлили программу Фото: Ольга ЮШКОВА.

Несколько делегаций Всероссийской «Школьной весны», которая недавно завершилась в Ставрополе, временно остаются в крае из-за ограничений в работе аэропортов и изменений в расписании транспорта. Для школьников решили организовать дополнительную программу, чтобы ожидание прошло спокойно и без лишнего напряжения.

Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, краевые власти уже поручили министерству молодежной политики и администрации Ставрополя заняться сопровождением ребят и организацией досуга.

«Важно, чтобы ожидание прошло спокойно и с хорошими впечатлениями о нашем крае», – написал губернатор Владимир Владимиров.

Для участников фестиваля подготовят экскурсии и дополнительные мероприятия. Также на контроле остаются вопросы размещения, логистики и информирования делегаций о дальнейших изменениях в расписании транспорта.

В регионе уже более 12 часов действует режим беспилотной опасности. Ранее в Ставрополе был сбит беспилотник.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru