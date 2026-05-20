На Ставрополье через суд требуют отменить контракт на медизделия Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольское управление ФАС добивается расторжения контракта на поставку медицинских изделий для больницы. У антимонопольной службы появились вопросы к совместимости расходных материалов с оборудованием медучреждения.

Как сообщили в ведомстве, во время внеплановой проверки выяснилось, что предприниматель выиграл закупку после серьезного снижения стоимости контракта – цена уменьшилась с 2,2 млн рублей примерно до 700 тысяч.

После этого поставщик предложил для медоборудования неоригинальные расходные материалы. Однако, как уточнили в антимонопольной службе и Росздравнадзоре, документального подтверждения их совместимости с аппаратами заказчика не оказалось.

Кроме того, производитель медицинского оборудования, по данным проверки, не разрешает использовать сторонние расходники. Также информация о совместимости отсутствовала и в документации к самим изделиям.

«Использование медицинских изделий, возможность применения которых не подтверждена, влечет риск наступления неблагоприятных последствий», – сообщили в Ставропольском УФАС.

Контракт на поставку уже успели заключить, поэтому теперь антимонопольная служба намерена добиваться его отмены через суд.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru