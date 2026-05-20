Ставрополье вошло в топ-3 регионов РФ по покупке готовых домов

Готовые дома в загородном сегменте продолжают пользоваться устойчивым спросом. Фото: сгенерировано ГигаЧат Бизнес

С января по начало мая 2026 года россияне взяли около 100 млрд кредитных средств на приобретение загородных домов – в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Медианная стоимость готового дома в России на начало 2026 года составляет около 4,6 млн рублей (+12,5% по сравнению с 2025 г.).

Аналитики Сбера изучили рынок готовых загородных домов на основе ипотечных сделок банка и составили карту загородной недвижимости по ЮФО и СКФО, где Ставрополье традиционно входит в число лидеров.

Самый высокий интерес к покупке уже построенного загородного дома продемонстрировали заёмщики из Калмыкии (26,2%), Оренбуржья (24,2%) и Ставрополья (21,4%).

Роман Чеканов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«Ставрополье традиционно входит в число лидеров ЮФО и СКФО по интересу к готовым загородным домам – уже каждая пятая ипотека в регионе оформляется на такой формат. Местные заёмщики выбирают наиболее просторное жильё: медианная площадь домов в СКФО превышает 120 кв. м, что заметно выше средних показателей по Югу. Несмотря на разницу в доходах, спрос остаётся устойчивым».

Стоимость покупки готовой загородной недвижимости в 2026 году в ЮФО составляет медианные 4,9 млн руб., в СКФО – 4,4 млн рублей. Самые просторные дома приобретают заёмщики именно в СКФО – медианная площадь домов в СКФО превышает 120 кв. м, тогда как в южных регионах она обычно находится в пределах 105–107 кв. м.

Доля первоначального взноса в 2026 году превышает 30%. Его сумма колеблется от 1,5 до 1,6 млн рублей. Размер ипотечного платежа варьируется в пределах 35–36 тыс. рублей. Средний доход заёмщика на Юге – 115–116,9 тыс. руб., в СКФО – 90,5 тыс. руб.

Методология

Медианные показатели по каждому округу РФ по таким критериям, как: стоимость готового дома, площадь, размер и доля первоначального взноса, доход заёмщика, ежемесячный платёж по ипотеке. Доля готовых загородных домов была вычислена как отношение суммы выданной ипотеки на готовые дома по региону к общему объёму выдач ипотеки в регионе в 2026 году.