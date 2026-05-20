Более 15 часов действовала беспилотная опасность на Ставрополье

Беспилотная опасность в Ставропольском крае продлилась больше 15 часов. Режим ввели вечером 19 мая в 23:35, а отменили только днем 20 мая – в 15:03. За это время несколько раз сообщалось об атаках БПЛА на промышленную зону Невинномысска, а позже беспилотник упал уже в Ставрополе.

После полуночи стало известно, что целью беспилотников стала промзона Невинномысска. Людей попросили уйти с улиц, не подходить к окнам и не публиковать кадры работы ПВО. Утром атака продолжилась. По официальной информации, погибших и разрушений в городе нет.

Позже стало известно, что беспилотник, не взорвавшись, упал уже в Октябрьском районе Ставрополя. На место сразу прибыли экстренные службы и силовики. Часть обломков упала на территорию Успенского кладбища, а другие фрагменты – возле детского сада.

Из-за ситуации вторую смену в школах Ставрополя перевели на дистанционный формат обучения.

«Проводятся необходимые мероприятия для защиты безопасности людей. Вторую смену в школах края переводим сегодня на дистант», – написал губернатор Владимир Владимиров.

Позже губернатор региона уточнил, что беспилотник зацепился за верхушки деревьев, после чего развалился на части. Боевая часть упала на кладбище и была обезврежена специалистами. Остальные фрагменты оказались на территории детского сада.

