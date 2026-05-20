Директора сети АЗС отправили под домашний арест после взрыва в Пятигорске. Фото: StormSouthRU

Директора сети заправок, где 16 мая произошел мощный взрыв с пожаром, отправили под домашний арест. По делу о ЧП в Пятигорске продолжается расследование. В результате происшествия пострадали шесть человек, один из них позже умер в больнице.

Меру пресечения фигуранту избрал Пятигорский районный суд. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункт «в» часть 2 статьи 238 УК РФ).

По данным следствия, днем 16 мая на территории автозаправочной станции в Пятигорске во время перекачки сжиженного газа из автоцистерны произошла утечка. После этого последовал хлопок и вспыхнула газо-воздушная смесь. Огонь быстро распространился по территории заправки.

Площадь пожара достигала около тысячи квадратных метров. На место стянули пожарных, медиков и сотрудников правоохранительных органов. Из-за сильной ударной волны в соседнем многоквартирном доме выбило стекла.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако позже их число увеличилось до шести. Людей с ожогами и различными травмами доставили в больницы. Самым тяжелым пациентом оказался 56-летний водитель газовоза, который находился на месте в момент разгрузки топлива. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице от полученных ожогов.

Сейчас в медучреждении продолжает оставаться сотрудник АЗС. Остальных пострадавших после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. По делу назначены необходимые экспертизы.

