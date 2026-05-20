Жителей Ессентуков и Предгорья предупредили о перебоях и помутнении воды

В части Ессентуков и населенных пунктов Предгорного округа Ставрополья 21 мая возможны перебои с водой, снижение давления и повышение мутности. Ограничения связаны с восстановлением подачи ресурса из Эшкаконского водохранилища.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, ранее подача воды из водохранилища была ограничена, однако 19 мая предприятие получило уведомление о стабилизации уровня воды и снятии ограничений. После этого специалисты начали перенастройку гидравлических режимов и подготовку системы к штатной работе.

Из-за этих работ в Ессентуках возможно временное ухудшение качества воды и снижение давления. Под ограничения попадут поселок Белый Уголь, микрорайон «Веселый», а также улицы Набережная, Белоугольная, Шоссейная, Ручейная, Манежная, Южная, Дачная, Школьная, Северная и переулок Ясный. Всего изменения могут затронуть около 2500 абонентов, а также школу №12, детский сад «Солнышко» и котельную №23.

Похожие перебои ожидаются и в Предгорном округе. Там под ограничения могут попасть жители поселков Нежинский, Подкумок, Урожайный и Чкалова, а также часть станицы Ессентукской. Водоканал предупредил, что вода может стать мутнее, однако показатели останутся в пределах допустимых норм.

Для жителей организуют подвоз воды автоцистернами. Оставить заявку можно через диспетчерские службы.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru