Семье после смертельного пожара в Кисловодске выплатят 165 тысяч рублей. Фото: администрация Кисловодска

Власти Кисловодска выплатят 165 тысяч рублей семье, пострадавшей при крупном пожаре на улице Кутузова. Возгорание произошло еще в феврале на территории дачного участка. Тогда в огне погиб человек.

О выделении материальной помощи сообщил мэр города Евгений Моисеев. Средства направят из бюджета администрации курорта.

Пожар произошел ночью 3 февраля. Огонь охватил территорию дачного участка, а площадь возгорания составила около 180 квадратных метров. На месте работали экстренные службы. После происшествия семье решили оказать финансовую поддержку.

«Понимаю, что никакие выплаты не могут заменить человеческую жизнь и полностью изменить такую тяжелую ситуацию. Но в такие моменты людей нельзя оставлять один на один с бедой», – сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

В мэрии также добавил, что продолжат сопровождать семью по возникающим вопросам и при необходимости оказывать дополнительную помощь.

