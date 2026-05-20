НовостиОбщество20 мая 2026 13:39

Кубанских выпускников предупредили о лжепродавцах ответов на ЕГЭ

Настоящих вариантов до экзамена не бывает – задания печатают за полчаса до начала
Ева ТКАЧЕНКО
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школьников Краснодарского края предупредили о новой уловке аферистов. Злоумышленники продают «реальные ответы» на Единый государственный экзамен, которых на самом деле не существует. Об этом рассказали в издании BFM Кубань.

Мошенники обещают выпускникам готовые решения заданий, просят перевести деньги вперед или полностью всю сумму. После оплаты «продавцы» либо пропадают, либо присылают бессмысленный список вопросов, не имеющий отношения к настоящим билетам.

В полиции пояснили: заполучить подлинные материалы до экзамена невозможно. Все задания приходят на пункты сдачи в зашифрованном виде по специальным защищенным каналам. Распечатывают их прямо перед началом испытания – за 30 минут. Даже те, кто проводит экзамен, не видят варианты заранее.

Родителям и школьников советуют не верить таким предложениям и тем более не переводить деньги посторонним.

