Кубанских выпускников предупредили о лжепродавцах ответов на ЕГЭ

Школьников Краснодарского края предупредили о новой уловке аферистов. Злоумышленники продают «реальные ответы» на Единый государственный экзамен, которых на самом деле не существует. Об этом рассказали в издании BFM Кубань.

Мошенники обещают выпускникам готовые решения заданий, просят перевести деньги вперед или полностью всю сумму. После оплаты «продавцы» либо пропадают, либо присылают бессмысленный список вопросов, не имеющий отношения к настоящим билетам.

В полиции пояснили: заполучить подлинные материалы до экзамена невозможно. Все задания приходят на пункты сдачи в зашифрованном виде по специальным защищенным каналам. Распечатывают их прямо перед началом испытания – за 30 минут. Даже те, кто проводит экзамен, не видят варианты заранее.

Родителям и школьников советуют не верить таким предложениям и тем более не переводить деньги посторонним.

