В 2026 году один из главных мусульманских праздников – Кубран-байрам – приходится на середину недели. Жители Ингушетии, как и Дагестана, получат суммарно пять дней выходных.

Согласно указу, подписанному главой республики Махмудом-Али Калиматовым, нерабочими объявлены 27, 28 и 29 мая (среда, четверг и пятница соответственно).

«Курбан-Байрам – это массовые выезды к мечетям и на кладбища, забой скота, раздача мяса нуждающимся семьям. Нужно заранее обозначить площадки для молитв и забоя, заранее отработать подъезд и парковку, усилить вывоз мусора и круглосуточное дежурство экстренных служб, чтобы праздник прошел безопасно и организованно», – подчеркнул глава Ингушетии.

Также он порекомендовал правоохранительным органам перейти на усиленный режим, а правительству региона поручил обеспечить бесперебойную работу коммунального комплекса, медицинских организаций и служб быстрого реагирования.