Прокуратура взяла на контроль ситуацию с падением обломков БПЛА в Невинномысске

ПВО в СК отразили один из самых серьезных налетов за все время.

После атаки беспилотников на Ставропольский край, которая произошла 20 мая 2026 года, прокуратура региона организовала проверку соблюдения прав граждан.

«КП-Северный Кавказ» ранее писала, что во время массированной атаки беспилотников на Ставропольский край пострадали два человека – это сотрудники предприятий Невинномысска. Один из мужчин госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Работу экстренных служб на месте координирует прокурор Невинномысска Сергей Рубежный. Надзорное ведомство также взаимодействует с МЧС и местной администрацией при ликвидации последствий происшествия.

Как рассказали специалисты ведомства, особое внимание уделяется тому, чтобы пострадавшие оперативно получали необходимую медицинскую помощь.

Для жителей работает горячая линия прокуратуры: +7 (8652) 25-53-14, куда можно обратиться с вопросами или за правовой поддержкой.

