В Махачкале прокуратура ищет виновных в пожаре на строящейся многоэтажке

Возгорание на строящемся объекте тушили 12 пожарных.

На стройплощадке в Махачкале случился пожар в многоквартирном доме. Сигнал по системе 112 поступил 20 мая. Когда пожарные приехали на место, выяснилось: горит кровля пятиэтажного жилого дома. Здание находится в стадии строительства. К тушению подключились 12 человек и 3 единицы техники от МЧС.

Как сообщает прокуратура Дагестана, по факту пожара проводится проверка.

«В ходе надзорных мероприятий, проведение которых поручено прокуратуре Кировского района г. Махачкалы, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности», - рассказали специалисты надзорного ведомства.

По итогам проверки прокуратура решит, нужно ли вносить представления и наказывать ответственных.

