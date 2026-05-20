Пара из Ставропольского края поженится на III Всероссийском свадебном фестивале

Роман Румачик и Татьяна Крючкова из Ставропольского края войдут в число молодожёнов, которые свяжут себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале. Торжественная церемония пройдёт 8 и 9 июля в Москве.

Всего в рамках фестиваля «да» друг другу скажут более 100 пар из разных регионов страны. Для Романа и Татьяны участие в мероприятии – это возможность начать семейную жизнь в особой атмосфере, где главными ценностями остаются любовь, верность и уважение к традициям.

«Мы хотим, чтобы наш брак стал частью большой и доброй истории, чтобы в этот день мы чувствовали себя не просто парой, а частью чего то особенного, объединяющего людей со всей России», - говорят будущие молодожены.

III Всероссийский свадебный фестиваль даёт молодым парам шанс провести запоминающуюся церемонию, и ощутить единство с другими семьями, разделяющими ценности любви, верности и преемственности традиций.

