Детские поликлиники Пятигорска ждёт капитальный ремонт

На время ремонта дети останутся под наблюдением своих лечащих врачей‑педиатров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава города-курорта Дмитрий Ворошилов объявил предстоящем капитальном ремонте двух детских поликлиник. На ремонт медучреждения в посёлке Горячеводский (ул. Ленина, 29) выделено 10,65 млн рублей. По второму адресу (ул. Адмиральского, 2/3) ведётся разработка проектно сметной документации.

Мэр Пятигорска отметил, что обновлении зданий особое внимание уделят созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

На период ремонтных работ потоки пациентов временно перераспределят в другие детские поликлиники Пятигорска. При этом дети останутся под наблюдением своих лечащих врачей педиатров и медсестёр, а вся медицинская документация будет храниться по месту приёма участкового врача.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru