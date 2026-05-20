Северный Кавказ
НовостиОбщество20 мая 2026 18:49

Детские поликлиники Пятигорска ждёт капитальный ремонт

На время работ детей будут принимать другие медучреждения
Евгения ТОКАРЕВА
На время ремонта дети останутся под наблюдением своих лечащих врачей‑педиатров.

Глава города-курорта Дмитрий Ворошилов объявил предстоящем капитальном ремонте двух детских поликлиник. На ремонт медучреждения в посёлке Горячеводский (ул. Ленина, 29) выделено 10,65 млн рублей. По второму адресу (ул. Адмиральского, 2/3) ведётся разработка проектно сметной документации.

Мэр Пятигорска отметил, что обновлении зданий особое внимание уделят созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

На период ремонтных работ потоки пациентов временно перераспределят в другие детские поликлиники Пятигорска. При этом дети останутся под наблюдением своих лечащих врачей педиатров и медсестёр, а вся медицинская документация будет храниться по месту приёма участкового врача.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru