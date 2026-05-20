Губернатор Ставрополья принял участие в заседании городской Думы Невинномысска

Губернатор Ставропольского края принял участие в заседании Думы города Невинномысска. Фото: соцсети губернатора СК

В ходе рабочей поездки в Невинномысск глава Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в заседании городской Думы. Центральным вопросом повестки стал отчёт главы Невинномысска Михаила Миненкова о результатах работы в 2025 году и основных направлениях социально экономического развития.

В своих соцсетях губернатор отметил ключевую роль Невинномысска в развитии региона.

«Невинномысск - стратегическая площадка развития нашего края. Здесь расположены крупнейшие промышленные предприятия, здесь динамично растущая территория опережающего социально экономического развития», - написал Владимир Владимиров.

Также губернатор сообщил, что власти делают все, чтобы создать благоприятный инвест-климат в городе химиков и активно привлекают в Невинномысск новых инвесторов.

Глава региона подчеркнул, что экономический рост должен сопровождаться повышением качества жизни горожан, в том числе за счёт достойных заработных плат, развития социальной и коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

