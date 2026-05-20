На Дагестан обрушилась волна фейков

Только 20 мая ЦУР зафиксировал четыре фейковых сообщения. Фото: соцсети Исрафила Исрафилов а

В Дагестане снова активизировались распространители ложной информации. Центр управления регионом (ЦУР) зафиксировал ещё четыре фейковых сообщения, которые массово разлетаются по соцсетям, комментариям и рассылкам администраторам сообществ.

Так, например, в сеть сейчас вбрасывают недостоверную информацию о том, что одна из авиакомпаний сворачивает полёты в Дагестан и банкротится, что в дагестанских больницах не хватает оборудования, мигрантам выплачивают по 700 000 рублей, а в аэропорту Махачкалы существуют проблемы с самолётами и финансированием.

Руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов опроверг данную информацию и призвал не пересылать непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.

