МЧС предупредило о подъеме воды в реке Калаус на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС предупредило о подъеме воды в реке Калаус на Ставрополье. Уровень воды продолжит подниматься как минимум до конца 21 мая. В отдельных местах вода может достигнуть опасных отметок.

Спасатели просят местных жителей быть внимательнее и следить за официальной информацией.

«Повышение уровней воды местами с достижением опасных отметок на реке Калаус продолжится до конца суток 20 мая и далее в течение суток 21 мая», – сообщили в ГУ МЧС по СК.

Повышение уровня воды также ожидается на реке Егорлык в период 10-12 часов 21 и 22 мая.

Ухудшение ситуации связано с сильными дождями, которые накрыли край в последние дни. Сейчас экстренные службы продолжают следить за уровнем воды в реках региона. Жителям напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru