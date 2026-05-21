Владимиров выступит с ежегодным посланием к жителям Ставрополья 28 мая

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступит с ежегодным посланием перед депутатами краевой думы и жителями региона. Трансляция пройдет 28 мая в 10:00.

В своем обращении он расскажет о том, каким видит развитие региона, над решением каких задач будет работать управленческая команда и что планируют сделать в ближайшие годы для улучшения жизни в крае. Владимиров опубликует трансляцию на своих страницах в социальных сетях. Присоединиться приглашают всех местных жителей.

«Среди главных тем – социальная политика и поддержка участников СВО, создание новых рабочих мест, развитие городов и сел, наших курортов, коммунального хозяйства, дорог и транспорта. Все то, с чем сталкивается каждый из нас в повседневной жизни и где есть потенциал для роста», – сообщил губернатор.

