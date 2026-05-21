Все виды топлива подорожали за неделю на Ставрополье

Все виды топлива подорожали за неделю на Ставрополье. Данные еженедельного мониторинга за период с 13 по 18 мая опубликовал Северо-Кавказстат.

В среднем автомобильный бензин в крае стоит 69,15 рубля за литр, что на 0,11% больше, чем на прошлой неделе. Дизельное топливо прибавило в цене до 75,37 рубля, подорожание составило 0,27%.

Бензин автомобильный марки АИ-92 обойдется водителям в 65,03 рубля за литр, что на 0,11% выше, чем неделей ранее. Также поднялись цены на бензин марки АИ-95 – до 903 рублей за килограмм (+1,87%). Немного дороже стал и бензин марки АИ-98, его стоимость за литр – 95,79 рубля (+0,16%).

