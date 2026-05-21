В Невинномысске произошел взрыв газового баллона на заправке

От взрыва пострадало несколько автомобилей. Фото: ГУ МЧС России по Ставрополью

В Невинномысске произошел взрыв на автомобильной метановой заправке. Предварительно, 21 мая произошла разгерметизация газового баллона «Газели». Местные жители услышали громкий звук в районе улицы Владимира Жоги.

«На место оперативно прибыли все службы экстренного реагирования Невинномысска. В результате обследования угрозы возгорания или вреда окружающей среде не установлено», – сообщил мэр города Михаил Миненков.

Экстренные службы уже уехали с места взрыва. Предварительно, люди не пострадали. Части разгерметизировавшегося баллона повредили несколько автомобилей.

Прокуратура Ставрополья начала проверку по факту произошедшего:

«Прокуратура города Невинномысска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка причин и условий произошедшего».

По итогам проверки ведомство примет меры. Проверку и ликвидацию последствий контролирует надзорное ведомство.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru