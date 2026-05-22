Беспилотную опасность объявили на Ставрополье вечером 22 мая

На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность.

22 мая в 22:51 в официальном канале РСЧС было объявлено о беспилотной опасности на территории Ставропольского края.

Жителям рекомендовано незамедлительно укрыться в безопасном месте, в комнате с несущими стенами либо в помещении без окон.

На время действия режима беспилотной опасности возможны временные ограничения в работе мобильного интернета, а также перебои в приёме сигнала цифрового ТВ.

О режиме беспилотной опасности также в своих соцсетях сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112», - написал губернатор Ставрополья.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru