Беспилотную опасность объявили на Ставрополье вечером 22 мая

Фото: Олег УКЛАДОВ.
22 мая в 22:51 в официальном канале РСЧС было объявлено о беспилотной опасности на территории Ставропольского края.
Жителям рекомендовано незамедлительно укрыться в безопасном месте, в комнате с несущими стенами либо в помещении без окон.
На время действия режима беспилотной опасности возможны временные ограничения в работе мобильного интернета, а также перебои в приёме сигнала цифрового ТВ.
О режиме беспилотной опасности также в своих соцсетях сообщил глава региона Владимир Владимиров.
«Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112», - написал губернатор Ставрополья.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru