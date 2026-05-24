КЧР восстановит поврежденные в результате удара ВСУ объекты в Старобельске. Фото: МЧС России

Карачаево-Черкессия восстановит поврежденные в результате удара ВСУ объекты в Старобельске. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов. По его словам, в Луганскую Народную республику приедет министр строительства и ЖКХ КЧР, чтобы оценить объем работ и масштаб разрушений. Правительству региона уже дано поручение о выделении необходимых средства и сил.

«Президент России Владимир Путин дал жесткую оценку теракта по педагогическому колледжу – удар по Старобельску “подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима”. Еще раз выражаю соболезнования семьям погибших. Мы, безусловно, готовы оказать всяческую поддержку пострадавшим, прежде всего детям», – написал Рашид Темрезов в своих социальных сетях.

Атака ВСУ на Старобельск началась поздно вечером 21 мая. Беспилотники били по общежитию и корпусу педагогического колледжа. В результате четырехчасового обстрела, здание, где проживали студенты, обрушилось. Разбор завалов продолжался двое суток – 21 человек погиб, более 60 получили ранения. 24 и 25 мае в ЛНР объявлены днями траура.

