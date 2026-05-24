Мэр Ставрополя выразил соболезнования в связи со смертью главы Нальчика. Фото: администрация главы КБР

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко выразил соболезнования в связи со смертью главы Нальчика. Сообщается, что Таймураз Ахохов скончался 24 мая 2026 года. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе администрации столицы КБР:

«Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с кончиной главы городского округа Таймураза Ахохова. Всю жизнь он работал на благо региона и города и многое сделал для их развития и процветания. Искренне сочувствую родным и близким, коллегам, а также жителям Нальчика. Светлая память», – написал в телеграмме Иван Ульянченко.

Напомним, после новостей о смерти Таймураза Ахохова следственный комитет КБР начал проверку. На место, где обнаружили бездыханное тело главы, выехала следственно-оперативная группа.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru