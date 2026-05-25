Пенсионер утонул в реке Ташла в Ставрополе

Мужчина 1954 года рождения утонул в Ставрополе на реке Ташла. Сейчас причины трагедии устанавливаются.

«На водных объектах края зарегистрировано одно происшествие. В Ставрополе в реке Ташла, утонул мужчина 1954 года рождения. Причина устанавливается», – сообщили в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

За два дня на Ставрополье не зарегистрировали чрезвычайных ситуаций, однако в регионе произошло шесть пожаров. Один из них случился в селе Китаевском, где загорелось торговое помещение площадью 40 квадратных метров. На месте работали шесть пожарных и две единицы техники.

Еще одно возгорание произошло в Благодарном на улице Завокзальной. Там огонь повредил грузовой автомобиль на площади пять квадратных метров. Пожар также тушили шесть специалистов и две единицы техники.

Кроме того, за выходные в крае зарегистрировали 15 ДТП. В семи случаях на место выезжали сотрудники МЧС.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru