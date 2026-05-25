НовостиОбщество25 мая 2026 8:33

Графики отключения горячей воды опубликовали на Ставрополье

Профилактические работы на теплосетях продлятся до сентября
Ева ТКАЧЕНКО
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ставропольского края предупредили о плановых отключениях горячей воды. Графики уже утвердили для разных территорий региона. Профилактика стартовала после завершения отопительного сезона и продлится в некоторых городах до начала сентября.

Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, отключения проводят ежегодно для подготовки оборудования к следующему осенне-зимнему периоду. Специалистам предстоит проверить состояние тепловых сетей, провести диагностику, испытания и заменить изношенное оборудование.

В Ставрополе плановые отключения горячей воды будут проходить поэтапно с 12 мая по 7 сентября. Работы затронут дома с централизованным теплоснабжением. Жители других округов края также смогут заранее ознакомиться с графиками отключений на официальных сайтах поставщиков тепла.

В Кисловодске профилактические отключения по некоторым адресам начнутся уже с 1 июня. В Ессентуках работы затронут 17 многоквартирных домов.

Обычно профилактика на одном участке длится около двух недель. За это время специалисты проверяют оборудование и устраняют возможные проблемы перед отопительным сезоном.

«Профилактические мероприятия являются обязательным этапом подготовки к отопительному сезону», – пояснил министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин.

В прошлом году в регионе провели работы на 905 котельных, заменили 43 котла и обновили более 20 километров тепловых сетей. В этом году объем работ ожидается не меньше.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru