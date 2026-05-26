5 улиц Ставрополя на длительное время останутся без света 26 мая

Без света придется посидеть полдня Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ставрополя предупредили, что 26 мая 2026 года произойдет длительное отключение света. В «Горэлектросети» абонентам пояснили, что ограничение подачи электроэнергии связано с разными причинами.

Так, с 9 утра до 16:30 в связи с запланированными работами энергоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

– улица Маршала Жукова (7, 9),

– улица Мира (313–323, 282),

– улица Ленина (217–221).

А вот дома №49–99, 36–96 по улице Тургенева и дома №11–29, 26–48 по улице Бурмистрова останутся без света из-за внеплановых ремонтных работ. Отключение по указанным адресам продлится с 8:30 до 16:30.

«Подробную информацию можно узнать по телефонам оперативно-диспетчерской службы 009, (8652) 26-03-00, 29-12-35», – уточнили в пресс-службе Ставропольских городских электрических сетей.

Также в краевой столице продолжаются отключения горячей воды.