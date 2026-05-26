С начала года на Ставрополье возбудили 56 уголовных дел за фальшивые купюры

За пять месяцев 2026 года полиция Ставрополья возбудила 56 уголовных дел о подделке денег. В большинстве случаев речь идет о купюрах номиналом пять тысяч рублей.

Распознать фальшивку можно по нескольким признакам. У подделок часто нечеткие изображения, красящий слой отслаивается при растирании пальцем. Краска может осыпаться в области серии и номера. Защитную нить можно поддеть острым предметом, а водяные знаки либо отсутствуют, либо напечатаны однотонно.

Полиция призывает жителей быть внимательными с деньгами. За изготовление, хранение, перевозку и сбыт фальшивок грозит уголовная ответственность. По статье 186 УК РФ можно получить до 15 лет лишения свободы.

«Если вы обнаружили фальшивку, обратитесь в органы внутренних дел, как только это выяснилось. Не пытайтесь сбыть купюру каким-либо способом», – сообщили в ГУ МВД России по СК.

