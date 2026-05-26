Губернатор поздравил более 40 тысяч выпускников Ставрополья с последним звонком. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров посетил торжественную линейку в лицее №17 краевой столицы. Он рассказал, что атмосфера праздника получилась теплой, искренней, но немного грустной – для ребят школьные годы остались позади. Всего в крае в этом году выпускаются более 40 тысяч школьников.

Владимиров поблагодарил учителей за терпение, заботу, знания и душу, которую они вкладывают в детей. Слова признательности он адресовал и родителям – за поддержку, любовь и веру в своих сыновей и дочерей.

Выпускникам губернатор пожелал не бояться идти вперед. Экзамены, поступление и выбор профессии, по его словам, важны, но еще важнее оставаться настоящими людьми, верить в себя и не останавливаться перед трудностями.

«Впереди у наших выпускников – новый важный этап, с волнением, надеждами, планами и мечтами. У каждого будет свой путь. И пусть он будет счастливым», – сказал Владимир Владимиров.

Ранее сообщалось, что в этот день на всей территории Ставропольского края действует ограничение на продажу алкоголя. Запрет касается розничной торговли спиртным, включая пиво и пивные напитки. Купить их в обычных магазинах, супермаркетах и торговых точках не получится.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru