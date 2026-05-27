В двух домах в Ставрополе обновили четыре лифта почти за 15 млн рублей

В Ставрополе завершили капитальный ремонт лифтового оборудования сразу в двух многоквартирных домах на улице Ленина. В одном доме полностью заменили два лифта, еще два модернизировали в соседней многоэтажке.

Речь идет о домах №274а и №466/2. Общая стоимость работ превысила 15 млн рублей. Подъемники были установлены еще в конце 1990-х годов.

Во время ремонта специалисты обновили ключевые элементы лифтового оборудования – заменили электродвигатели, лебедки, канаты, направляющие и ограничители скорости. Кроме того, модернизировали станции управления и силовые кабели. Для жителей установили новые кабины, панели управления и энергосберегающее освещение.

«Лифт – это объект повышенной опасности, поэтому откладывать его замену после окончания нормативного срока службы недопустимо», – поделились в фонде капремонта СК.

Всего в 2026 году в Ставрополе планируют заменить 51 лифт.

