НовостиОбщество27 мая 2026 7:00

«Золотое Яблоко» планирует открыть первый магазин в Ставрополе в 2026 году

Компания прямо сейчас ведет подготовительные работы
Анатолий СЫРНИКОВ
Фото: пресс-служба «Золотого яблока»

В Ставрополе в 2026 году планирует открыть первый магазин «Золотое Яблоко мини». Планами и деталями предстоящего дебюта на Северном Кавказе компания поделилась с «Комсомольской правдой». Прямо сейчас на объекте ведутся подготовительные работы.

Как пояснили в пресс-службе компании, формат «мини» – это не уменьшенная версия классического магазина, а «самостоятельная концепция». Это объясняется тем, что на точку отбирают более востребованные бренды и продукты, которые стараются распределить как можно эффективнее на небольшой площади.

В планах у «Золотого яблока» строительство как классических, так и небольших магазинов. Форматом «мини» компания хочет переосмыслить так называемые Applebox. Они отличались небольшой площадью примерно в 500 квадратных метров и меньшим ассортиментом.

«Формат “мини” дает нам возможность присутствовать в городах и торговых центрах, где спрос на качественный бьюти-ретейл уже есть, но не хватает площадей для магазинов классического формата “Золотого Яблока”», — комментирует пресс-служба компании.

Более того, открытый в Ставрополе магазин станет первым на Северном Кавказе и вторым в российских городах с населением до миллиона человек. В 2025 году точка появилась в Сургуте.